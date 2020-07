Rita Pavone contro Beppe Severgnini: "Residenza fiscale all'estero? Parla molto bene, razzola male"

01 luglio 2020 a

“Lei parla molto bene ma razzola male…”. Rita Pavone è un fiume in piena contro Beppe Severgnini, che nella rubrica video che cura per Corriere Tv ha sottolineato che tanti artisti trasferiscono la residenza fiscale all’estero proprio mentre apparivano alle sue spalle le foto della nota cantante. “Non ho mai avuto la residenza fiscale all’estero, io vivo in Svizzera dal 1969”, è la replica della Pavone, che lamenta di aver subito “un’ondata di aggressività” sui social dopo la rubrica di Severgnini. Inoltre la cantante ha spiegato che paga le tasse in Svizzera ma anche in Italia: “Viene trattenuto alla fonte il 30% di ogni guadagno percepito sul territorio in italiano”. Poi il gran finale, con la Pavone che ha mostrato un intervento di Severgnigni estratto da Otto e Mezzo, in cui il giornalista si scaglia contro chi sottovaluta gli effetti di insulti e bugie sui social: proprio quelli di cui è stata vittima Rita.

