Vauro, la vignetta su Silvio Berlusconi: "Ruby è la nipote di Mubarak, svelato il complotto"

Silvio Berlusconi è tornato nel mirino del Fatto Quotidiano, che lo ha sempre considerato il nemico pubblico numero uno. Il giornale diretto da Marco Travaglio non crede alla riabilitazione politica del Cav alla luce degli audio emersi negli ultimi giorni, ma anzi deride l’ex premier con una vignetta di Vauro in prima pagina: “Svelato il complotto, finalmente la verità: ‘Ruby è la nipote di Mubarak’”. Poi Travaglio ci mette il carico nel suo editoriale, in cui parla di registrazioni “realizzate da Berlusconi, non si sa se d’accordo col giudice Franco o a sua insaputa né dove, né quando, né montate da chi, certamente conservate per sette anni con tutti i ricatti possibili e immaginabili, infine diffuse dopo la morte del parlante per salvarlo dalle conseguenze e fare un po’ di casino.

