Chef Rubio difende l'immigrato che arrostisce gatti in strada: "Aiutatelo invece di umiliarlo"

02 luglio 2020 a

L'immigrato che si arrostisce un gatto in strada a Livorno dopo averlo ucciso ha indignato e sconcertato l'Italia, ma per Chef Rubio la persona da biasimare è l'italiana che nel video circolato in rete due giorni fa (e ripreso da vari esponenti toscani della Lega, tra cui la candidata governatrice Susanna Ceccardi) insulta il giovane africano chiedendogli se non avesse potuto usare gli euro spesi per le sigarette per comprarsi un pezzo di pane. Tutto questo in maniera anche molto civile, con un aplomb che molti italiani non avrebbero saputo mantenere.

Uccide un gatto e lo cucina in strada, Il video dell'immigrato, orrore a Livorno: ecco chi ci portiamo in casa | Guarda

Ma per Rubio, ormai catapultato in Palestina, non basta. Anzi, è una colpa: "Invece di inveire e insultare un uomo affamato e disperato, disposto a mangiarsi un gatto per strada, avresti potuto aiutarlo, capire la sua situazione e sfamarlo. Invece no, hai preferito umiliarlo e riprenderlo col cellulare così da sentirti migliore".

