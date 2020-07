Maria Giovanna Maglie in piazza con il centrodestra: "Ricordatevi delle bugie della Cina e di chi ci vuole svendere a Pechino"

04 luglio 2020 a

Maria Giovanna Maglie a fianco del centrodestra durante la manifestazione di piazza del 4 luglio. La giornalista dal palco grida: "Ricordatevi delle bugie della Cina e di chi dava dello 'sciacallo' a chi lanciava l'allarme", tuona in riferimento a Pd e Movimento 5 Stelle. In particolare quella della Maglie è una chiara frecciatina ai grillini che, nonostante le autorità cinesi sapessero della pandemia, cenavano con i vertici di Pechino.

E ancora in difesa di una Regione, quella di Attilio Fontana, martoriata dal coronavirus e dalle critiche: "La Lombardia è stata eroica, ha lottato per prima contro uno tsunami. Ora l'emergenza è economica. Si poteva e si doveva fare di più. Il governo non è all'altezza del suo compito, pensa solo a spartirsi le poltrone. C'è il rischio che questo paese possa essere svenduto, magari ai cinesi... Il centrodestra non accetta ciò. Questa Piazza è l'alternativa per chi non vuole un'Italia svenduta, ma un Paese che cresce!". Inutile dire che è subito ovazione.

