Antonio Maria Rinaldi disperato? Alle sue spalle Angela Merkel, così: cancelliera ridicolizzata

08 luglio 2020

a

a

Incorregibile, Antonio Maria Rinaldi. Il vulcanico europarlamentare leghista tira un altro colpo basso ad Angela Merkel. E lo fa rigorosamente su Twitter. Che succede? Succede che l'esponente del Carroccio si trovava a Bruxelles, Parlamento europeo, dove oggi i leader erano riuniti per parlare di Recovery Plan e piano per la ripartenza del coronavirus. Presente, ovviamente, anche la cancelliera del rigore. E Rinaldi si scatta un selfie, poi rilanciato su Twitter, un primissimo piano con volto quasi disperato. E la ragione di tale disperazione, Rinaldi la spiega nel commento che correda al cinguettio: "Ho scoperto dopo che la Merkel passava dietro di me...". Colpita e affondata.

