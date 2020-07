Alberto Zangrillo, frecciata a Lopalco candidato Pd: "Io in politica? Mai e ne sono felice"

10 luglio 2020 a

Come volevasi dimostrare Pier Luigi Lopalco, l'epidemiologo della tv, passa alla politica candidandosi con il Pd. Una notizia che non sorprende affatto visto e considerato che l'esperto ha occupato lo schermo per lunghi mesi (lavorando al fianco di Michele Emiliano, per il quale correrà nelle regionali in Puglia). Nonostante questo l'annuncio sembra essere stato approvato da parecchi suoi colleghi, anche dal più controverso tra tutti, Alberto Zangrillo. Il primario della Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano riesce però a discostarsi, anche se di poco, dal pensiero comune: "La politica, mai come in questa situazione, ha bisogno di buon senso e di impegno civile con l'obiettivo di formare una vera classe dirigente. Ciò detto, sono contentissimo che questo tipo di impegno non mi riguardi".

Di più: "Sono felice e sereno perché questo tipo di impegno non riguarderà mai la mia persona". Una confidenza, quella rilasciata all'Adnkronos che ha un duplice significato: da una parte Zangrillo boccia l'iniziativa di Lopalco, dall'altra svia l'ipotesi che lo vede in politica al fianco di Forza Italia. Da medico personale di Silvio Berlusconi liquida la questione con un semplice: "il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno di una politica efficace, guidata dalla competenza tecnica, ma io non scendo in campo".

