Alberto Zangrillo sul coronavirus a In Onda: "La forma grave in Italia non esiste"

Sempre in primissima linea contro chi sparge terrore sul coronavirus. Si parla di Alberto Zangrillo, il medico del San Raffaele di Milano e di Silvio Berlusconi il quale, con tanto di camice, si è collegato con In Onda, la trasmissione di David Parenzo e Luca Telese su La7, la puntata è quella di giovedì 9 luglio. E Zangrillo fa il punto sulla pandemia: "La realtà italiana è differente dalla realtà americana - premette -. Assolutamente certo è che se ne stiamo uscendo in questo modo è perché abbiamo rispettato il lockdown", aggiunge. Poi però Zangrillo rimarca come "la malattia non è più la stessa, cioè, in questo momento, posso confermare che la forma grave non esiste", conclude. Con buona pace dei terroristi del virus.

