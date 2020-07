Maria Elena Boschi avverte Giuseppe Conte: "Salvato da Italia Viva già 4 volte, basta populismo su Autostrade"

10 luglio 2020 a

"Il governo rischia perché rischia tutti i giorni". E ancora, "nell'ultimo mese Italia Viva ha salvato l'esecutivo al Senato almeno 4 volte, senza contare il salvataggio di Alfonso Bonafede". Il capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi in un'intervista a Repubblica parla di "crisi" di governo. Il nodo che aprirebbe definitivamente la crisi è quello di Autostrade, cui dice: "La revoca aprirebbe un contenzioso miliardario che avrebbe ripercussioni sui cittadini, e allo stesso tempo il governo rischia; come rischia, tutti i giorni".

Chiarisce la posizione dei renziani di "interesse pubblico. E vogliamo una risposta politica, non populista - osserva - se in due anni si è rifatto il ponte e non si è fatta la revoca è perché giuridicamente questa scelta è pericolosa. Espone gli italiani al rischio di un contenzioso miliardario, peraltro creando incertezza sulla gestione della rete autostradale e sui posti di lavoro".

Sulla revoca: "Penso che Aspi non voglia evitarla, ma abbia tutto l'interesse di arrivarci per scatenare una guerra legale che durerà anni e si scaricherà sulle prossime generazioni. Forse anche nel governo c'è chi la pensa così: facciamo la revoca, tanto le penali le pagheranno i nostri nipoti. Questo approccio è sbagliato. Serve serietà". Poi analizza tutte le questioni che sono ancora sul tavolo e che fanno ballare la maggioranza tutti i giorni dall'Iva al Fondo salva Stati e dice: "Adesso però tocca a Conte; ora deve iniziare a chiudere. Ogni giorno che perdiamo sono soldi sprecati. Soldi degli italiani".

Quanto alla legge elettorale avverte che "siamo per il maggioritario da sempre. Noi vogliamo il sindaco d'Italia e mi spiace che a cambiare idea siano stati gli amici del Pd. Quanto ai sondaggi di Italia Viva, se non le dispiace, riparliamone dopo le regionali, le prime alle quali parteciperemo. Io dico che saremo decisivi per la vittoria quantomeno in Toscana e Campania".

Per quanto concerne l'ingresso di Forza Italia nella maggioranza conferma l'appoggio e spiega di essere "d'accordo sul principio ma non ci stiamo lavorando. Non noi almeno. Forse il Pd o Conte, non noi. Mi sembra importante che Prodi l'abbia detto. Dopodiché, non sono convinta che Berlusconi lo voglia fino in fondo. Il Cavaliere cambia spesso idea".

