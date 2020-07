Daniela Santanchè, cena a base di narghilè ed eleganza: a 59 anni, una scollatura da capogiro

10 luglio 2020 a

A quanti sessant’anni Daniela Santanchè fa ancora una gran bella figura vestita da sera. La senatrice ha postato sui social uno scatto che la ritrae durante una cena al Twiga mentre è intenta a utilizzare un narghilè. “Ma stasera a letto presto, domani si lavora ancora”, è il messaggio che la Santanchè invia ai suoi fan. I quali la riempiono di apprezzamenti anche per l’aspetto fisico: a dispetto dell’età, la senatrice di Fratelli d’Italia dimostra di essere ancora in gran forma, come evidenziato da un elegante abito nero con una scollatura che ne risalta le “grazie”. Insomma, la Santanchè si è concessa una serata di relax tra un impegno di lavoro e l’altro.

