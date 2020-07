Valeria Ciarambino contro Silvio Berlusconi: "Dinosauro col fondotinta". M5s, tre gaffe in una sola frase

10 luglio 2020 a

a

a

"Dinosauri col fondotinta". Valeria Ciarambino è la candidata governatrice del Movimento 5 Stelle in Campana e con una frase ha centrato tre gaffe. Un record. La grillina si riferiva alla ipotesi circolata nelle ultime ore della candidatura come capolista del Cav per il centrodestra alle prossime regionali: dunque, Berlusconi viene dileggiato per l'età e per l'aspetto fisico. La terza gaffe è legata al fatto che mentre la Ciarambino insultava, la sua collega di partito nei 5 Stelle Lucia Azzolina si offendeva con Dagospia per il titolo "pepato" ("Chiappone impiegatizio") relativo alle sue foto in bikini in spiaggia. Dago è stato accusato di sessismo dalla ministra dell'Istruzione. Per fortuna ci sono donne a 5 Stelle come la Ciarambino a riportare il discorso pubblico sulla retta via.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.