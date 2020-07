Simona Arrigoni a Stasera Italia, schiaffo alla sinistra: "Salvini e Berlinguer, cosa non hanno ancora capito"

10 luglio 2020 a

a

a

"I valori della sinistra di Enrico Berlinguer raccolti dalla Lega". Matteo Salvini provoca e il Pd impazzisce. Ci pensa la giornalista Simona Arrigoni, in collegamento con Stasera Italia, a riportare i figli (degeneri?) dello storico leader del Partito comunista con i piedi per terra.

"Lega, erede dei valori del Pci". Salvini tutto da godere: come fa impazzire i compagni del Pd

"La figura di Berlinguer è stata importante per la nostra Repubblica, indipendentemente come la si possa pensare, con milioni di persone ai suoi funerali. Ma Salvini ha detto una cosa importante e la sinistra dovrebbe capire cos'ha perso. Quando la Lega alle europee prende quei voti, sono davvero i voti degli operai e degli artigiani, passati dal centrosinistra alla Lega, questa è una realtà". Uno schiaffo politico e morale con cui, evidentemente, molti dalle parti del Pd e cespugli vari non vogliono fare i conti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.