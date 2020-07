Matteo Salvini è tornato al Papeete: un anno dopo, tutto è cambiato. Come lo hanno beccato

11 luglio 2020 a

Matteo Salvini è tornato sul “luogo del delitto”, quel Papeete Beach di Milano Marittima che a distanza di un anno tutti gli avversari ancora gli rinfacciano. La “colpa” del segretario della Lega è quella di essersi divertito come una persona qualsiasi, tra mojito, consolle e cubiste leopardate. Una giornata di relax che è diventata un caso nazionale solo perché il protagonista era lui. Adesso Salvini si trova in Riviera Romagnola per trascorrere alcuni giorni di vacanza ed è stato ripreso in un breve video condiviso su Instagram, in cui compare a torso nudo mentre si aggira tutto da solo dalle parti del Papeete Beach. L’umore è decisamente diverso da quello dell’anno scorso, d’altronde con questo governo Conte c’è ben poco da stare allegri e rilassarsi: e infatti Salvini non ha davvero staccato la spina, come dimostrano i recenti post e video condivisi con i suoi sostenitori sui più disparati argomenti di attualità.

