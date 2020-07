Marco Travaglio insulta Annalisa Chirico: "Serve una lingua come la sua". La replica: "Perché le pseudofemministe tacciono?"

13 luglio 2020 a

a

a

Questa volta Marco Travaglio insulta Annalisa Chirico. Lo fa per l'ultimo libro scritto dalla firma del Foglio, in cui sostiene che ci vorrebbe una triade Salvini-Draghi-Renzi per il futuro dell'Italia. E il direttore del Fatto Quotidiano, con lo "stile" che lo contraddistingue, aggiunge: "Ma poi ci vorrebbero pure tre lingue come le sue per leccarli tutti e tre", ovvero i tre della triade. E la Chirico per rispondere a Travaglio scrive una breve lettera a Dagospia, dove prima insiste sul "silenzio delle pseudofemministe", pronte a intervenire soltanto se l'offeso è schierato apertamente a sinistra. Dunque la Chirico aggiunge: "È a dir poco mortificante doversi schermire da simili attacchi, la lingua, le lingue, chissà come avrebbero reagito le amiche del karaoke se il loro renatozero preferito, Travaglio appunto, le avesse apostrofate come ha fatto con me", rimarca. E ancora: "Posto che ogni donna ha il diritto di fare l’uso che vuole della propria lingua, nel caso di specie la triade Salvini Draghi Renzi è una tesi giornalistica e politica, la mia: la si può contestare nel merito ma perché volgarizzarla con l’ennesimo volgarissimo insulto sessista? Si sopravvive anche a questo, per carità, ma il silenzio attorno, quello sì che fa rumore", conclude la Chirico con evidente nota polemica.

"La lettera di Conte a Meloni e Salvini? Cosa c'è dietro davvero": la Chirico svela il giochino del premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.