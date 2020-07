Matteo Salvini e il sospetto sui continui sbarchi: "Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale"

13 luglio 2020 a

"Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa integrazione, sulla scuola non si sa nulla e la stagione turistica è partita con difficoltà, l’unico dato che aumenta è quello dell’immigrazione". Il tweet è di Matteo Salvini e si rivolge criticamente verso il governo Conte. Il leader della Lega torna a battere sul tema dell'immigrazione, bocciando senza appello l'operato della maggioranza. "Solo tra sabato e domenica ne sono sbarcati più di 900. L’anno scorso dal primo gennaio ad oggi ne sono arrivati 3.000: quest'anno, con 4 mesi di chiusura per il Coronavirus, ne sono sbarcati 9.000 (il triplo!!!). Vuol dire che qualcuno non sa fare il proprio mestiere", rilancia ancora citando i numeri degli ultimi sbarchi. Il leader della Lega ha qualcosa da dire al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "Vuol dire che il ministro dell'Interno non è in grado di difendere i confini italiani. Mi domando se al governo siano complici o incapaci", chiudendo con l'hastag #portichiusi.

