Marco Travaglio, Gaia Tortora contro Selvaggia Lucarelli: "Signore inqualificabile, quello che fa è peggio del sessismo"

Continua a far discutere la polemica tra Marco Travaglio e Annalisa Chirico, che si è estesa anche ad altri colleghi. In particolare sui social è andato in scena uno scambio di vedute tra Selvaggia Lucarelli e Gaia Tortora, con la prima che ovviamente si è schierata in difesa del direttore del Fatto Quotidiano. “Vorrei spiegare alla Chirico - ha scritto - che se uno ti dà della leccaculo, il senso è figurato e non occorre scomodare il sessismo per fare siparietti. A tal proposito ricordo il noto libro sessista di Travaglio, in cui i leccacelo per giunta erano quasi tutti uomini”. La Tortora ha replicato facendo notare che “il problema è insultare ogni giorno chiunque servendosi del giornale. Vale per tutti, uomini o donne”, ma pronta è arrivata la risposta della Lucarelli: “Gaia, però allora si scrive ‘sei str***’, senza scomodare il sessismo là dove non c’entra nulla. Le parole sono importanti. Per tutti però. Baci”. L’ultima parola è spettata alla Tortora: “Selvaggia perdonami ma il ‘signore’ che dirige il giornale su cui scrivi è totalmente inqualificabile. Ingiustificabile. E non spenderò altre parole. Infatti è peggio del sessismo. Abbraccio”.

