Silvio Berlusconi e Marta Fascina, l'arrivo in coppia in Costa Smeralda: la prima paparazzata ufficiale

Le immagini esclusive di Silvio Berlusconi e della sua nuova compagna Marta Fascina, in arrivo all'aeroporto di Olbia. Il Cav, come da consuetudine e nonostante il coronavirus, trascorrerà le vacanze estive in Costa Smeralda, nella splendida cornice di Villa Certosa dove da settimane ci sono già le figlie Barbara ed Elena con le rispettive famiglie. Quest'anno, però, non ci sarà più Francesca Pascale, ma, appunto, la 30enne deputata calabrese di Forza Italia.





È il settimanale Gente a realizzare lo scoop, con le foto della discesa della coppia dall'aereo e con quelle dell'aperitivo in famiglia con cui Eleonora e Barbara hanno dato il benvenuto sardo alla nuova "matrigna".

