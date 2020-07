Matteo Salvini dal sensitivo Solange: "Ha un pensatoio a casa, quante ore ci passa ogni giorno"

17 luglio 2020 a

Matteo Salvini? A casa ha una stanza che si chiama “il pensatoio”: parola di Solange che, dopo aver fatto scalpore per aver letto la mano al segretario della Lega, ha svelato alcuni particolari inediti o poco noti. Il noto personaggio televisivo ha affermato che l’ex ministro in quella stanza “ci sta una o due ore ogni giorno solo per riflettere”. Ma non è il solo modo in cui ama passare il tempo libero: “Ha l’hobby del giardinaggio, non credo che si sappia in giro, e crede molto in Dio”. Ma il discorso si fa più serio quando si parla di politica: “Gli ho detto che questo sarà un agosto fortunato e vincente - ha dichiarato Solange - ma deve stare attento, c’è una figura femminile del suo entourage che vuole tagliargli la strada. Lui la conosce molto bene. Lui deve puntare su se stesso, senza nessun altro, pensare solo con la sua testa”.

