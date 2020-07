Mark Rutte, prima pagina durissima del Tempo. Il "trattamento speciale" di Bechis per l'olandese anti-italiano

20 luglio 2020 a

Una bella prima pagina per Mark Rutte, forse non quella che desiderava. Il Tempo diretto da Franco Bechis riserva al premier anti-italiano un trattamento speciale e invita chi di dovere (cioè il governo) a dare "Un calcio all'olandese". Così, testuale, papale papale. E cubitale.

"Che str***o". Conte e Rutte, la "frase rubata" alla presenza delle signore Angela e Ursula. Italiano umiliato e deriso | Guarda

Una prima pagina che farà sobbalzare sulla sedia più di qualcuno a Palazzo Chigi, visto che Bechis delinea per filo e per segno la strategia che ridurrebbe a più miti consigli il liberale calvinista dell'Aja: "Rutte fa le bizze per togliere all'Italia 20-24 miliardi di fondi gratuiti. Conte però ha un'arma micidiale: faccia ritirare da Amsterdam le 57 società Eni e le 100 pubbliche". Ne avrà il coraggio?

