Lele Mora e Fabrizio Corona, la confessione dolorosa: "Mi disse, staccati da lui o ti lascio. E se n'è andata"

"O ti stacchi da Corona o ti lascio”. Non la ascoltai e lei cambiò manager": le parole di Simona Ventura dette a Lele Mora ritornano a galla in un’intervista che l’agente dei vip rilascia al quotidiano L’Arena. Così riavvolge il nastro e racconta la sua amicizia con Fabrizio Corona (che considera come un figlio).





Rewind. Fabrizio e Lele si sono conosciuti 22 anni fa, nel 1998. "Gli ho insegnato tante cose belle, lui ha fatto tante cose brutte", racconta l’agente dei vip. "Molto furbo. Non intelligente, ma brillante", continua. Affetto da smania di protagonismo e bramosia di denaro". Secondo le indiscrezioni trapelate sui giornali, Lele avrebbe regalato all’ex re dei paparazzi otto auto di lusso (di cui una Bentley) e l’avrebbe aiutato a comprare l’appartamento di via De Cristoforis a Milano. In passato, si è parlato anche di una presunta storia tra Fabrizio e Lele. Decisamente smentita dai diretti interessati. "Mai detto. Gli ho voluto molto bene ( a Corona, ndr), lo consideravo un figlio adottivo. Quanto all’intimità, lo faccio a casa mia, a porte chiuse, non sui giornali", precisa l’agente.

