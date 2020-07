Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica, Laura Castelli seppellita: "Una ragioniera ci spiega come risolvere la crisi economica"

21 luglio 2020 a

"La vice ministra Laura Castelli è una ragioniera, con una laurea triennale: che questa signora venga a spiegare come si risolvono le crisi economiche...". Ad Alessandro Sallusti, in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica, basta una manciata di secondi per demolire politicamente e umanamente la grillina, protagonista nello scorso weekend di una contestatissima uscita sui ristoratori che a suo dire, per superare la crisi post-lockdown, dovrebbero cambiare lavoro.





"Sguattera, tro*** schifosa, vai a leccare la mer** dei migrantì". Pioggia di insulti sulla Castelli e il M5s dà la colpa alle opposizioni

"Ho trovato insopportabile la frase della Castelli - fa eco al direttore del Giornale quello del Tg2, Gennaro Migliore -, mi sarei aspettato che dicesse vi saremo vicini nell'affrontare questa crisi, noi per questo chiediamo che si dica che questo Paese deve ripartire con il sostegno delle istituzioni".

