David Parenzo, il commento forzato sul Recovery Fund: "Accordo che certifica la morte del sovranismo"

Deliri firmati David Parenzo, in brodo di giuggiole dopo il presunto - molto presunto - successo di Giuseppe Conte in Europa nel negoziato sul Recovery Fund. Il conduttore di In Onda, dopo non essere riuscito a non far trapelare il suo entusiasmo nel corso della puntata su La7, ha riversato la sua esultanza scomposta anche su Twitter. Laddove, va da sé, ha puntato il dito contro i sovranisti: il suo tarlo, la sua ossessione. Secondo Parenzo, "l'accordo di ieri certifica definitivamente la morte del sovranismo", sentenzia in premessa il nostro affezionatissimo Topo Gigio, col cuore che batte a sinistra. "Non si tratta solo dei soldi che arrivano all'Italia bensì di governance - prosegue solenne -. Lentamente sta finendo l'Europa intergovernativa per lasciare spazio all'Europa politica di Commissione e Parlamento", conclude. Insomma, dopo un accordo la cui bontà è tutta da verificare, dopo un accordo al ribasso proprio nel nome degli interessi nazionali dei paesi frugali, Parenzo ci viene a dire che con questo stesso accordo "il sovranismo è morto". Convinto lui...

