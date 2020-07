Maria Rosaria Rossi, la clamorosa foto in canottierina e shorts: l'ex assistente di Berlusconi mai vista così

21 luglio 2020 a

Tutti sono abituati a vedere Maria Rosaria Rossi, senatrice di Forza Italia, nelle vesti parlamentari: giaccia e tailleur. È l'amica Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice digitale, a mostrarne il volto più "sportivo" e privato. Su Instagram, Lady Bonolis ha pubblicato una simpatica foto della ex assistente personale di Silvio Berlusconi insieme a un amico, che "si è gentilmente prestato alla prova del campo".

La Rossi, versione palestra all'aria aperto, è in canottierina bianca aderente e pantaloncini in jeans (molto) corti sportivi: una versione decisamente inedita. Un piccolo record: per una volta, il post della consorte di Mister Ciao Darwin e Avanti un altro non fa il pieno di commenti acidelli e velenosi dei suoi haters seriali.

