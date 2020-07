Sonia Bruganelli a Formentera, becca il paparazzo in spiaggia e reagisce così: qualcosa da nascondere

14 luglio 2020 a

Braccata dai paparazzi, Sonia Bruganelli, anche (anzi, soprattutto) in vacanza. In spiaggia a Formentera, la bella moglie di Paolo Bonolis si accorge di essere seguita dall'obiettivo di un fotografo. La scena è da spy story: lei sotto l'ombrellone e l'occhio indiscreto a qualche metro di distanza, macchina fotografica in mano, pronto a realizzare qualche scatto da vendere a peso d'oro.

Ma la Bruganelli ne sa una più del diavolo e prima fotografa a sua volta il paparazzo, poi si butta in mare senza togliere il prendisole. La "sfida" sulla propria pagina Instagram è tutta un programma: "Paparazzo non avrai la mia pancia", Attenzione, però, perché l'estate è lunga...

