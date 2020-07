Sonia Bruganelli, il selfie da Formentera: "Finalmente? Forse dovevi scegliere l'Italia", valanga di critiche

11 luglio 2020 a

“Finalmente”, scrive Sonia Bruganelli a corredo di una foto che annuncia il suo sbarco a Formentera con il figlio Davide. La moglie di Paolo Bonolis viene però investita dalle critiche, tutte dello stesso tono: “Forse dovevi privilegiare l’Italia quest’anno… Sarebbe stato decisamente più onorevole fare le vacanze in casa nostra…”. Poi la Bruganelli è stata contestata anche per aver pubblicato una foto del suo armadio, condiviso con il figlio: “Ecco le scarpe firmate, era troppo tempo che non postava qualcosa di Chanel”. Per il popolo della rete la moglie di Bonolis “se le cerca”, però le ondate d’odio che puntualmente la travolgono sono da condannare senza se e senza ma. Perché la Bruganelli sarà pure un personaggio pubblico, ma è pur sempre libera di andare dove le pare e pubblicare quello che vuole senza che qualcuno gli faccia puntualmente le pulci.

