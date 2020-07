Recovery Fund, Alessandro Sallusti: "Come aver vinto la lotteria, ma il biglietto vincente lo hanno offerto Merkel e Macron"

22 luglio 2020 a

Alessandro Sallusti smorza gli entusiasmi. "Siamo nelle condizioni di quel signore che ha vinto la lotteria", replica interrogato a L'Aria Che Tira su La7, a ridosso delle trattative europee. Per il direttore del Giornale i 208 miliardi e poco più ottenuti da Giuseppe Conte nascondono ben altro: "Bisogna riconoscere una capacità del premier - mette le mani avanti - ma, se non vogliamo essere ipocriti, questo biglietto vincente ce l'hanno offerto su un piatto d'argento i titolari del montepremi, la Merkel e Macron. ciò i due paesi guida dell'Europa". Il motivo? "Non perché gli stiamo simpatici, ma perché se crolla l'Italia a catena crolla mezza Europa" spiega nel salotto di Francesco Magnani.

Spocchia Rutte? Sallusti, una agghiacciante verità

Ma Sallusti mette in guardia anche sul rischio a cui l'Italia, o meglio, il governo può andare incontro preso dall'"incapacità" e dalla "generosità". "Come la storia ci insegna - prosegue - chi vince alla lotteria poi sperpera tutto e finisce per tornare al punto di partenza. Ragione, questa, per cui bisogna chiamare all'esecutivo i migliori". Mai parole più profetiche.

