Giuseppe Conte, l'ex moglie Valentina Fico pizzicata alla festa da Dagospia: "Si crede di essere Valeria Marini?"

Valentina Fico, ex moglie di Giuseppe Conte, è stata beccata alla festa del circolo canottieri di Roma. A darne notizia è Dagospia che rivela anche le voci circolate al suo arrivo: "L'ex consorte mai divorziata del premier - scrive il sito di Roberto D'Agostino - è stata pizzicata al seguito di un balcone di ghiandole mammarie sull'orlo di tracimare sugli ospiti". Questi, secondo Dago, avrebbero addirittura affermato: "Aho, ma chi se crede di esse, Valeria Marini?".

Colpo basso per Palazzo Chigi: lei, l'ex moglie di Conte, vince la causa per il figlio e si intasca il bottino

La Fico è tornata alla ribalta della cronaca per aver vinto contro il Tar e per aver ottenuto un risarcimento dopo 13 anni. Motivo del ricorso la decisione della Avvocatura di escluderla assieme ad altre colleghe, durante la maternità, dalla divisione dei premi delle cause vinte.

