Mes, Annalisa Chirico contro il M5s: "Sì al Recovery Fund che ha più condizionalità. Perché?"

23 luglio 2020

Scacco matto ai grillini. Uno scacco matto firmato Annalisa Chirico, che in estrema sintesi, su Twitter, mette in evidenza una macroscopica contraddizione in cui è incappato il M5s, contraddizione relativa all'entusiasmo con cui hanno accolto l'accordo per il Recovery Fund salvo continuare a rifiutare ogni intesa sul Mes. "Il Pd pone un tema serio - premette la firma del Foglio -: le risorse Mes arriverebbero già quest'anno e sono sottoposte a meno condizionalità rispetto al Recovery Fund (il cui iter di approvazione-monitoraggio è tutt'altro che scontato). Sfugge perché i 5 Stelle dicano sì all'uno e no all'altro", conclude la Chirico. La quale, per rendere più esplicito il suo pensiero sui grillini, aggiunge una serie di emoticon che non hanno bisogno di particolari spiegazioni.

