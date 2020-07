Belen Rodriguez, clamorosa fucilata di Maurizio Costanzo: ""Come reagirebbe chi ha visto morire uno dei suoi cari?"

25 luglio 2020 a

Che bacchettata, quella di Maurizio Costanzo contro la donna più chiacchierata del momento, ovvero Belen Rodriguez. Ma il gossip non c'entra. C'entra, al contrario, la fotografia che mostra la showgirl argentina abbracciarsi a sorpresa con Nina Moric, storica ed acerrima "rivale". Il tutto all'interno di un locale. Immagine che ha sorpreso. E che come detto non è piaciuta a Costanzo, che ha commentato: "Mi ha colpito un’immagine che ritrae Belen e la Moric che parlano tra loro a distanza ravvicinata all’interno di un locale affollato a Capri. Così non va bene. Credo che chi ha un ruolo pubblico debba stare attento il doppio a dare il buon esempio - ha rimarcato -. Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari". Parole pesantissime per stigmatizzare un comportamento che ha ritenuto scorretto.

