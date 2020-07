Nicola Porro, il fidanzato di Casalino e Attilio Fontana? "Pregiudizio e sospetto", attacco ai magistrati

27 luglio 2020 a

Attenzione ai magistrati. Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Nicola Porro, che si esprime su Twitter su due dei casi degli ultimi giorni: quello che riguarda il fidanzato di Rocco Casalino e quello che riguarda Attilio Fontana. E Porro cinguetta: "Non riesco a capire cosa ci sia di male se il tuo fidanzato fa trading online e perde. E non riesco a capire cosa ci sia di male se l'azienda di cui tua moglie ha il 10% regala camici alla Regione. Ma se ci metti pregiudizio&sospetto cambia tutto", conclude Porro. Attenzione ai magistrati, insomma, e soprattutto attenzione al giustizialismo forcaiolo che in Italia, sempre più, spopola.

