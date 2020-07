Stato d'emergenza, Franco Bechis: "Non voterò mai più chiunque dica sì a questo sopruso"

28 luglio 2020 a

"Non darò mai più il mio voto a chiunque- partito e singolo parlamentare- dica sì alla proroga dello stato di emergenza che non esiste più da mesi in nessun paese di Europa. Quel voto è un sopruso e la sua richiesta totalmente ingiustificata oltre che prepotente". Uno sfogo in piena regola da parte del direttore del Tempo, Franco Bechis, che su Twitter ha postato questo suo pensiero, nel giorno in cui al Senato il premier Conte chiedeva la proroga dello stato d'emergenza fino ad ottobre.

Il giornalista spiega anche il motivo della sua decisione di non votare quei partiti che saranno favorevoli alla proroga dello stato d'emergenza: per Bechis è un sopruso la richiesta di Conte ed è totalmente ingiustificata.

