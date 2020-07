Vittorio Sgarbi contro Rocco Casalino e il fidanzato cubano: "Due cogl*** a loro insaputa oppure furbetti dell'Italietta 5 Stelle?"

30 luglio 2020 a

a

a

Tiene ancora banco la storia dell'ex compagno di Rocco Casalino. Josè Carlos Alvarez, questo è il suo nome, è finito nel mirino dell'antiriciclaggio della Banca d'Italia per aver registrato una serie di pagamenti sospetti verso alcuni siti di trading online. Inutili le giustificazioni del cubano, così come quelle del portavoce di Giuseppe Conte, Vittorio Sgarbi non le manda di certo a dire: “Casalino&Alvarez”/ Casalino sul compagno cubano dedito alla compravendita di azioni: 'Vittima di ludopatia'. Il Portavoce del Presidente del Consiglio scambia il mercato azionario per una partita a poker? Due cog***ni a loro insaputa. O due furbi dell’Italietta a 5 Stelle?" ha cinguettato al vetriolo.

"Meschino", "Buoni motivi per non venire". Volano stracci tra Sgarbi e il virologo Silvestri: "convegno di nozioni pseudo-scientifiche"

Un commento pesantissimo che arriva dopo l'attacco in pubblica piazza al capo ufficio stampa di Palazzo Chigi. A lui il critico d'arte riserbava un altro tweet di fuoco: "Casalino, l'uomo delle "tempeste di m**a", le campagne di diffamazione contro gli avversari politici quando si occupava della comunicazione del M5S, che adesso, da Portavoce del Governo, invoca 'rispetto della privacy', fa davvero ridere!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.