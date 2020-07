Oliviero Toscani attacca Matteo Salvini: "Pugile suonato che fortunatamente finirà a processo"

30 luglio 2020 a

Oliviero Toscani, dopo la vergognosa uscita sui morti del Ponte Morandi, torna in tv. Il fotografo silurato pure dai Benetton esordisce all'Aria Che Tira dove ovviamente non parla di sè, ma del nemico giurato: Matteo Salvini. "Da questa pandemia siamo usciti un po' tutti come pugili suonati, ma c'è qualche politico che più di altri sembra un pugile suonato. Sarà lui - prosegue in collegamento con il talk politico condotto da Francesco Magnani - a essere mandato a processo fortunatamente".

"Tenetevi Dibba e Di Maio. Adesso godono ma...". Il fotografo Toscani: ciò che nessuno ricorda sui Benetton

Immediato l'intervento a gamba tesa del conduttore: "Non fa nomi Toscani, ma fa dei cognomi mi sembra di capire". "Non faccio il nome perché ho 40 cause con questo signore, adesso basta" replica Toscani, palesando così la sua ossessione, ovvero il leghisa.

