Giovanna Botteri, l'attacco di Goffredo Bettini del Pd: "Le notizie arriveranno meglio"

Attenzione a Goffredo Bettini, che cannoneggia su Twitter contro Giovanna Botteri, l'inviata della Rai. Lo sottolinea Il Tempo, che ricorda come Bettini ha preso le difese di Antonio Di Bella, che lascia il suo incarico di direttore di RaiNews in favore di Andrea Vianello. Ma il quotidiano diretto da Franco Bechis sottolinea come, leggendo con attenzione le parole di Bettini, "come da sua antica e nobile tradizione, non è citato direttamente". Infatti Bettini, del Pd, scrive che Di Bella "è stato designato per la sede Rai a New York. Arriveranno meglio le notizie che vengono dagli Usa". E dunque, secondo Il Tempo, l'obiettivo era colpire Giovanna Botteri.

