Silvio Berlusconi, fiori d'arancio in famiglia: il figlio Luigi si sposa

Fiori d'arancio in casa Berlusconi: l'ultimogenito dell'ex premier Silvio, Luigi Berlusconi, si sposa con la storica fidanzata Federica Fumagalli. I due si sono conosciuti all'università Bocconi e da lì, ben nove anni fa, non si sono più lasciati. A diffondere la notizia è Il Giorno che svela la comunicazione pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Milano. La proposta del trentunenne, secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, è arrivata a Natale. Ma con le restrizioni per il Coronavirus non potevano che finire mesi dopo. Una cosa però è certa: la cerimonia sarà super blindata, rispettando il carattere riservato dei futuri sposi.

