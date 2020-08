Gaia Tortora contro Marco Travaglio: "Tenerezza e compassione infinita"

03 agosto 2020 a

a

a

Marco Travaglio dice che Gaia Tortora non l’ha “mai vista, citata, pensata, calcolata in vita sua”, eppure non gli è sfuggita l’intervista che la vicedirettrice del TgLa7 ha rilasciato qualche giorno fa a Il Giornale. “In questo paese va così, Travaglio può insultare chiunque - aveva dichiarato la Tortora - perché cane non morde cane, non ci si mette contro di lui, in un certo ambiente se dici alcune cose è difficile farsi accettare, ma io ho detto e dirò sempre quello che penso. Ormai lui mi fa tenerezza. Ma le parole hanno un peso: non lo faccio solo per mio padre, ma per tanti altri, cui posso dare voce avendo io una veste pubblica”.

"Mi sono accasciata al suolo. E anche con Mentana...". Gaia Tortora svela l'inconfessabile: il dramma durante la diretta su La7

La replica di Travaglio è arrivata tramite le colonne del Fatto Quotidiano: “Prima esprime il suo alato pensiero (‘Travaglio, mavaffa…’), poi strilla che è stato Travaglio a insultarla e cerca solidarietà. Ma in questo brutto Paese nessuno la vede, cita, pensa, calcola. Perché lei, quando dice alcune cose, è scomoda in un certo ambiente. Povera stella”. Sui social il direttore del Fatto è stato descritto come un violento che continua a insultare la Tortora, e quest’ultima non ha resistito dal contro replicare: “”Il mio vaffa è stato archiviato perché il fatto non sussiste. Tra qualche anno archivieremo anche lui. Tenerezza infinita, direi compassione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.