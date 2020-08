Rocco Casalino, golpe del M5s: i grillini demansionano i suoi amici ai vertici della comunicazione

06 agosto 2020 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle mette mano ai Casalino-boys. Così vengono chiamati Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi, i due avvocati e il costumista piazzati dal portavoce di Giuseppe Conte ai vertici della comunicazione pentastellata alla Camera. Era il lontano 2018 quando finirono in Aula fino a quando, ad oggi, i grillini hanno deciso di ridimensionarli. Secondo il Foglio i ruoli dei delfini di Rocco Casalino saranno solo rivisti, perché i loro contratti sono blindati come la legislatura. Anche se i dubbi su quanto questa durerà sono parecchi. In ogni caso Urgese è stato silurato. A prendere il suo posto Andrea Cottone, portavoce del ministro della Giustizia e capodelegazione di Alfonso Bonafede. Tutto questo sa tanto di una mossa M5s per mettere all'angolo Giuseppe Conte e il suo portavoce.

Spunta un bonifico sospetto e ora la Consob vuole vederci chiaro: ancora guai per l'ex fidanzato di Casalino

Alla nomina dei tre a Montecitorio erano state parecchie le polemiche. Loro infatti non avevano alcuna competenza nel campo della comunicazione. Bozzi era un designer di costumi da bagno e creatore di una linea di alta sartoria ed eleganza, mentre la coppia (in tutti i sensi) Urgese-Mota erano avvocati "Ricordo che Marco Scibona - era la voce nel 2017 dell'ex stellata Serenella Fucksia - s'arrabbiò moltissimo, perché avevamo assunto in blocco tutti i componenti dell'ex staff legislativo dell'Idv, persone preparatissime, dunque non ne servivano altre. Soprattutto, non serviva una persona che non parlava l'italiano come la Mota. A quel punto, Casalino disse che li avrebbe messi alla Comunicazione". Detto fatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.