Alessandro Sallusti contro Casalino: "Tentativo vigliacco di dividere le responsabilità: tutti i buoni a Roma, i cattivi in Lombardia"

08 agosto 2020 a

a

a

I verbali hanno fatto emergere la verità: fu Giuseppe Conte, contro ogni consiglio del Comitato tecnico scientifico, a volere il lockdown del Paese. Così come fu sempre lui a non stabilire la zona rossa ad Alzano e Nembro. Nonostante questo Alessandro Sallusti non vuole metterlo alla gogna: "Ma noi non cambiamo opinione e giudizio rispetto a quanto abbiamo espresso nei mesi scorsi a proposito degli amministratori lombardi. Quell'emergenza fu un fulmine a ciel sereno che colse tutti di sorpresa e impreparati, a Milano come a Roma: governatori, ministri, premier e scienziati hanno fatto del loro meglio, anche se con il senno di poi è evidente che quel meglio non è bastato a limitare i danni".

"Non possiamo darla vinta a Zangrillo". Bomba di Sallusti: a microfoni spenti... la vergogna svelata

Però e c'è un però, il direttore del Giornale non può fare a meno di notare "quanto è stato subdolo e pure vigliacco il tentativo del governo e dei suoi giornalisti portavoce di dividere le responsabilità: tutti i buoni a Roma, i cattivi e gli inetti concentrati in Lombardia". Il riferimento è chiarissimo: Sallusti ce l'ha con Rocco Casalino, stratega della comunicazione di Palazzo Chigi. Il capoufficio stampa per primo cercò di nascondere la polvere sotto il tappeto. Troppo tardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.