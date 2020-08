Guido Crosetto, "questa è mia moglie": la foto pazzesca di Gaia

08 agosto 2020 a

a

a

Hai capito, Guido Crosetto? Sua moglie... è bellissima. Non è certo una novità. Si tratta di Gaia Saponaro, pallavolista, qualche anno in meno rispetto al gigante e fondatore di Fratelli d'Italia. E Crosetto, su Twitter, rilancia una foto di Gaia, un primo piano in cui è davvero stupenda. E a corredo dello scatto, l'ex parlamentare scrive: "Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici - premette -. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror", conclude Crosetto la breve descrizione della moglie, condita da un paio di emoticon che ridono a crepapelle.

"Salvini fatto fuori perché minaccia di un ordine costituito": la vergogna di Giannini. Crosetto: "Rabbrividisco"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.