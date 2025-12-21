Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Lorenzo Caccialupi travolto dall'orrore della sinistra: "Dovevi morire tu, fascista!"

domenica 21 dicembre 2025
Lorenzo Caccialupi travolto dall'orrore della sinistra: "Dovevi morire tu, fascista!"

1' di lettura

Non solo i ribelli di Askatasuna che da mesi mettono a ferro e fuoco Torino e mezza Italia. Non solo i pro-Pal che scendono in piazza e gridano slogan di odio dicendosi "pacifisti". 

L'orrore della sinistra estrema ha trovato ora una nuova vittima sacrificale: Lorenzo Caccialupi, content creator italiano sorta di "discepolo" di Charlie Kirk, l'attivista di destra americano ucciso durante un comizio pochi mesi fa. Un vittima della violenza politica su cui i cosiddetti "progressisti" continuano a d accanirsi, finendo per colpire chiunque graviti nell'area del pensiero conservatore.

Caccialupi è stato travolto dagli insulti e dalle minacce di morte sui social, dopo aver raccontato una brutta disavventura che lo ha coinvolto di persona. Il giovane è rimasto vittima di un incidente a New York e fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti. E' bastato il suo sfogo, però, per attirare centinaia di commenti spregevoli da parte del mondo "antifa".

"Immagina essere così cattivo da desiderare la morte di qualcuno che nemmeno conosci. Queste persone sono il diavolo", ha scritto quindi nelle sue storie Instagram Caccialupi, stigmatizzando la shitstorm che si è scatenata su di lui. La colpa? L'aver riportato le difficoltà di comunicare in inglese con l'autista di origine asiatica alla guida di un pullman. 

Qualche esempio dell'ondata di veleno? "Perché la sua nazionalità conta? Dovrebbe colpire te, non la macchina, fascista", "Che possa colpire te la prossima volta". E via di questo passo. E poi li chiamano "i democratici".

tag
askatasuna
lorenzo caccialupi
antifa
propal
charlie kirk

Askatasuna, il presidio delle forze dell'ordine

In piazza a Milano Milano, lo sfregio dei pro-Pal a Meloni: "Questa è la vostra storia"

Torino violenta Askatasuna, "datti fuoco!": l'orrore della sinistra contro l'assessore FdI

ti potrebbero interessare

Missiroli, il sindaco Pd indagato? Clamoroso: dove l'avete già visto (in tv)

Missiroli, il sindaco Pd indagato? Clamoroso: dove l'avete già visto (in tv)

Meloni celebra il tenente colonnello Paglia: "Impresa oltre lo sport"

Meloni celebra il tenente colonnello Paglia: "Impresa oltre lo sport"

Rocco Casalino, la finta telefonata: chi gli propone di allearsi

Rocco Casalino, la finta telefonata: chi gli propone di allearsi

Caracciolo e Limes, psicodramma a sinistra: "Io resto", esplode il caso su Repubblica

Caracciolo e Limes, psicodramma a sinistra: "Io resto", esplode il caso su Repubblica