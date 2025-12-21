Lorenzo Caccialupi travolto dall'orrore della sinistra: "Dovevi morire tu, fascista!"

Non solo i ribelli di Askatasuna che da mesi mettono a ferro e fuoco Torino e mezza Italia. Non solo i pro-Pal che scendono in piazza e gridano slogan di odio dicendosi "pacifisti".

L'orrore della sinistra estrema ha trovato ora una nuova vittima sacrificale: Lorenzo Caccialupi, content creator italiano sorta di "discepolo" di Charlie Kirk, l'attivista di destra americano ucciso durante un comizio pochi mesi fa. Un vittima della violenza politica su cui i cosiddetti "progressisti" continuano a d accanirsi, finendo per colpire chiunque graviti nell'area del pensiero conservatore.

Caccialupi è stato travolto dagli insulti e dalle minacce di morte sui social, dopo aver raccontato una brutta disavventura che lo ha coinvolto di persona. Il giovane è rimasto vittima di un incidente a New York e fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti. E' bastato il suo sfogo, però, per attirare centinaia di commenti spregevoli da parte del mondo "antifa".

"Immagina essere così cattivo da desiderare la morte di qualcuno che nemmeno conosci. Queste persone sono il diavolo", ha scritto quindi nelle sue storie Instagram Caccialupi, stigmatizzando la shitstorm che si è scatenata su di lui. La colpa? L'aver riportato le difficoltà di comunicare in inglese con l'autista di origine asiatica alla guida di un pullman.

Qualche esempio dell'ondata di veleno? "Perché la sua nazionalità conta? Dovrebbe colpire te, non la macchina, fascista", "Che possa colpire te la prossima volta". E via di questo passo. E poi li chiamano "i democratici".