Flavio Briatore e Maria Rita Gismondo, il botta e risposta: "Non lascia una lira", "Mai venuta al Billionaire"

09 agosto 2020 a

a

a

Flavio Briatore contro Maria Rita Gismondo. A far infuriare l'imprenditore la frase rilasciata dalla microbiologa al Fatto Quotidiano. Qui la Gismondo ha ammesso di passare le proprie ferie nella sua casa a Porto Cervo ammettendo però di essere "schiva, mi vanto di non essere mai stata al Billionaire. Faccio una vacanza semplice: mi sono portata solo due magliette e un paio di jeans e cucino da sola la pasta alla norma e la parmigiana. Niente vita mondana".

Maria Ludovica, 24 anni, nuova fiamma di Briatore: clamoroso, "pizzicati" così. Ma secondo Dagospia...

Una dichiarazione che ha innervosito Briatore: "Io mi vanto del fatto che una così non è mai entrata al Billionaire - ha detto in risposta ai suoi fan -. In pratica questa qui non lascia una lira a nessuno. Era meglio se restava a casa e non veniva in Sardegna. Cucina da sola, fa tutto da sola. Dà lavoro a zero persone e non va nei ristoranti, per cui Gismondo stattene a casa". Ma non è finita qui: "Ma chi riconosce la Gismondo, ma chi ti fila? Dici che sei un personaggio pubblico? Ma va là! Voi avete terrorizzato l'Italia, tu sei una di quelle che ha terrorizzato l'Italia e al Sacco eravate in due, uno contro l'altro" ha concluso con tanto di video.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.