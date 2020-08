Elisabetta Gregoraci, lo spacco vertiginoso fa una strage sui social: così prima di andare in diretta tv

03 agosto 2020 a

Elisabetta Gregoraci torna in diretta su ItaliaUno per un nuovo appuntamento di Battiti Live. Il programma sta riscuotendo un più che discreto successo e l’ex moglie di Flavio Briatore sembra godersi il momento. Di sicuro lo stanno facendo i suoi fan, ai quali la Gregoraci fa girare la testa con un’anticipazione dell’outfit scelto per la serata: Elisabetta indossa uno splendido vestito blu elettrico che valorizza il suo fisico invidiabile. Ovviamente non è sfuggito all’attenzione dei social lo spacco a dir poco vertiginoso che mette in mostra le gambe ai limiti della perfezione della Gregoraci: “Vi aspetto questa sera su Italia1 alle ore 21.15 per la seconda puntata di Battiti Live - ha scritto - Lo scorso lunedì siete stati numerosissimi e spero abbiate voglia di guardarci in tantissimi anche stasera”. Di sicuro molti non potranno fare a meno di guardarla sul palco in tutta la sua bellezza.

