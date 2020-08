Flavio Briatore e il flirt con Maria Ludovica Campana? "La confessione del manager agli amici", mistero al Billionaire

Roberto Alessi 02 agosto 2020 a

Flavio Briatore è in moto perenne questa estate, passa dal Twiga in Versilia, a Forte dei Marmi, che ha compiuto 20 anni e che ha dato un rilancio anche grazie a Daniela Santanché, sua socia, a tutta la costa toscana (e non solo visto che tutti si sono ispirati a quel modello) al Billionaire a Porto Cervo, quindi si sposta al Crazy Pizza di Montecarlo, che ha appena aperto, replica del successo di Londra, un concept nuovo che propone pizze deliziose con una ricetta segreta. Nella vita privata. Continua ancora ad essere single dopo il divorzio dalla moglie Elisabetta. L'hanno visto con una certa Maria Lodovica, ma lui smentisce con gli amici, nel lavoro invece "Bria" sembra votato al successo: il Billionarie si rinnova proponendo un bellissimo spettacolo con cena, The Smeralda Dinner Show, che ormai fa tendenza.

In più, nonostante la separazione dalla moglie Elisabetta Gregoraci, ha trovato con lei un rapporto più che equilibrato, coesi come sono per far cresce bene il loro Nathan Falco, che nonostante i suoi 10 anni, pare che abbia già sviluppato i geni (e che geni!) del papà, al punto che in una riunione a Dubai con tutti i manager, abbia ricordato prima di altri le date del Ramadan, un particolare importante per chi ha un'azienda in un paese musulmano e che era sfuggito ai più. Briatore, questa estate si riposerà in aereo più che in vacanza. «Se si fa il mio lavoro, la vita è quella. È un continuo correre, rispondere chiamare, richiamare, incontrare». A settembre andrà meglio? «Bisogna aspettare novembre e dicembre. Questi governanti fino a oggi non hanno fatto nulla, se non dare piccoli contentini».

