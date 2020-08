Carlo Taormina contro Roberto Speranza: "Sciacallo comunista che permette l'aborto facile e l'uccisione di persone"

10 agosto 2020 a

La novità ha fatto discutere: pillola del giorno dopo senza ricovero. Un tema che ha indignato, per esempio, Giorgia Meloni, che sulla novità introdotta da Roberto Speranza e dal ministero della Sanità ha speso parole di fuoco. E tra gli indignati c'è anche Carlo Taormina, il celebre avvocato, che contro il ministro spende parole pesantissime, estreme. Lo fa su Twitter, laddove cinguetta: "Mondo del centro-destra, non una parola per questo sciacallo di Speranza che da comunista permette aborto facile e uccisione di persone che non si possono difendere? Ecco perché non potete più governare! Non avete il coraggio delle idee e dei principii", conclude Taormina, scordando in verità che più di una voce critica, dal centrodestra, si è sollevata. Eccome.

