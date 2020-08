Rocco Casalino, il flirt con Gabriele Rossi dopo la rottura col cubano: "Assai farlocco", la Dago-bomba

11 agosto 2020 a

“Non bastano le foto ‘rubate’ e qualche cena: il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi sembrerebbe assai farlocco”. È questo il ‘Dandolo-flash’ pubblicato da Dagospia riguardo alla presunta frequentazione tra il portavoce di Giuseppe Conte e “l’amico speciale” di Gabriel Garko. “Aveva bisogno di una distanza di sicurezza dall’ex discusso fidanzato cubano e l’attore voleva lanciare un messaggio al suo amico del cuore farfallone, Gabriel Garko?”, è l’interrogativo malizioso che pone Dagospia, che poi chiosa così: “I due ex gieffini (Rossi è stato concorrente nel 2016, ma dell’edizione Vip, ndr) dovrebbero andare a lezione di comunicazione dal mitologico Lucherini”. Quest’ultimo infatti è uno dei più famosi addetti stampa italiani, famoso per essere stato il deus ex machina della carriera di molti divi grazie alla creazione di finti scandali. E secondo Dago di questo si tratterebbe anche il flirt tra Casalino e Rossi: una finzione che il portavoce utilizzerebbe per mettere le distanze tra sé e Josè Carlos Alvarez, il fidanzato storico che è diventato ex dopo essere caduto in una strana vicenda di trading online.

