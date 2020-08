Nicola Porro contro Mario Monti: "Quelle pippe dell'Oms hanno preso l'uomo dei tagli alla sanità"

12 agosto 2020 a

a

a

Nicola Porro non ha affatto gradito la nomina di Mario Monti alla presidenza della commissione per la salute e lo sviluppo sostenibile, appena istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità. “La cosa che mi fa impazzire - ha dichiarato il giornalista nella sua zuppa quotidiana - è che l’organizzazione più pippa, quella che ha fatto più errori sul coronavirus, ha deciso di mettere proprio Monti alla guida di una fantomatica commissione. Per fortuna che ci sono loro che fanno queste minchiate - ha ironizzato Porro - tra l’altro Donald Trump dovrà partecipare essendo principale contributore di questa inutile Oms”. Poi il conduttore di Quarta Repubblica ha ricordato il pessimo precedente dell’ex premier con la sanità: “Mario Monti è l’uomo che con le sue politiche di rigore aveva fatto dei tagli alla sanità. Magari erano necessari, ma qualcuno oggi maliziosamente dice che erano principalmente dovuti al rispetto del suo mantra precedente, cioè al fatto che avesse ragione la commissione europea e la Germania dell’austerity”.

"L'uomo giusto al posto giusto". Poltrona per Monti? La Maglie ci rinfresca la memoria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.