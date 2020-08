Maria Elena Boschi, l'affondo di Fulvio Abbate: "La morte della sinistra? Tutta in questa foto"

13 agosto 2020 a

a

a

Una sola foto basta a spiegare la morte della sinistra. Almeno per Fulvio Abbate che verga sul suo profilo Facebook un duro attacco a Maria Elena Boschi: "Per chi abbia voglia di intuire lo stato generale delle cose, anzi, del precipizio ovvero la dissoluzione, la sparizione capillare della Sinistra in Italia, al momento, cercando di vederci più chiaro, ecco che mi soffermo su una foto (dello scorso maggio, fine lockdown) di Maria Elena Boschi".

La Boschi al posto della Azzolina? Indiscrezione-bomba di Dago: "Renzi contrario", questioni di cuore

Lo scrittore fa riferimento allo scatto che ritrae la deputata di Italia Viva sorridente davanti a Ponte Vecchio: "Nella foto c'è una piacente ragazza bionda, appoggiata sul parapetto, l’Arno di sfondo, Ponte Vecchio alle sue spalle, ma soprattutto, cercando il “punctum”, cioè il dettaglio più espressivo custodito dallo scatto, anzi, l’elemento più “politico” dell’intera foto, più significante, ecco che lo sguardo si ritrova calamitato unicamente dalla H dorata della fibbia della cintura indossata dalla capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati; l’icona per definizione renziana". Quell'H, come spiega molto bene Abbate, non è altro che "un marchio-griffe di lusso e orgoglio globali, planetari, di più, provinciali, rionali, da sabato in discoteca" e dal costo elevatissimo. Alla faccia dei proletari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.