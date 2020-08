Gianluca Forcolin, il vice di Zaia e il bonus Inps: "Non sono un furbetto. Se mi cacciano, allora via anche Fontana"

13 agosto 2020 a

“Mettiamo in chiaro una cosa, io non sono un furbetto”. Gianluca Forcolin si è dimesso da vicepresidente della giunta regionale del Veneto e non si ricandiderà nella Lega, nonostante Luca Zaia abbia provato a salvarlo. Ma Matteo Salvini ha deciso giustamente di non fare alcun distinguo per chi ha preso o ha fatto anche solo richiesta per il bonus da 600 euro che l’Inps destinava ai lavoratori autonomi ed alle partite Iva in crisi economica a causa dell’emergenza coronavirus. “I soci dello studio in cui lavoro - ha spiegato Forcolin a Repubblica - fecero la domanda ma non avevamo i requisiti, quindi la pratica è rimasta inevasa. Io non sono neanche presente negli elenchi dell’Inps”. Poi l’attacco alla politica e anche al proprio partito, nella persona di Attilio Fontana: “Il governatore della Lombardia è ancora al suo posto e io vengo cacciato dalle liste per una pratica inevasa? Tutti i politici che hanno comprato il monopattino con gli incentivi, o che richiedono il bonus auto, o il bonus facciata, tutti questi si devono dimettere. Se me ne vado io - ha chiosato - se ne devono andare anche tutti loro”.

