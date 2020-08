Guido Crosetto contro Carofiglio: "Ex uomo, ex tutto. Servilismo d'accatto, cerca un posto..."

16 agosto 2020 a

a

a

Il fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto non le manda a dire, e su Twitter annuncia la propria repulsione per Gianrico Carofiglio, l'ex magistrato e parlamentare del centrosinistra oggi apprezzato giallista ma soprattutto prezzemolino tv, con un occhio di riguardo per Lilli Gruber e Otto e mezzo. "Dopo aver letto l’ennesimo tweet impregnato di servilismo da accatto ho deciso di bloccare un ex politico, ex magistrato, ex uomo, ex tutto. Non so che faccia ora ma cerca un posto, evidentemente...".

"Sapevano tutto già a fine maggio. Ma solo oggi...". Furbetti del bonus, la bomba di Crosetto: chi sta giocando sporco?

Crosetto non nomina Carofiglio nel tweet, ma lascia ben intenderlo nei commenti allo stesso. Indagando tra i tweet di Carofiglio, supponiamo che quello andato di traverso a Crosetto sia questo: "Alle persone di sinistra che (legittimamente) si indignano all’ipotesi di alleanze elettorali fra Pd e M5s rammento una frase di Margaret Mead: “il profeta che ammonisce senza presentare alternative accettabili, contribuisce ai mali che enuncia". Effettivamente, un discreto endorsement alla prossima allenaza elettorale giallorossa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.