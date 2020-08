Claudio Borghi: "Il Piddinismo è ovunque, mistificano e distorcono la verità"

16 agosto 2020 a

a

a

Il nemico di Claudio Borghi? Il "piddinismo". Il deputato della Lega ed economista euro-scettico tra i più combattivi della scena, su Twitter, denuncia quanto sta accadendo evidentemente nella sua "bolla" social. "Il piddinismo è mondiale - scrive -. Sono ovunque. Da ogni parte mistificano, cambiano titoli, in tutti i media distorcono la verità senza nessuno scrupolo, senza nessun'etica, senza nessuna morale. La fatica per chi non è conforme all'unica loro verità è tripla. Io non mi scoraggio. Voi?"

E a chi, trai suoi followers, suggerisce metodi fin troppo rudi, Borghi ricorda: No, è come il lato oscuro. L'odio che ti acceca e ti fa agire come loro, alla fine trasformandoti in uno di loro. No. Continuerò a lottare solo con le armi della Democrazia".

"Robe da pazzi, allora la Nigeria è più ricca del Lussemburgo": sparata della economista, Claudio Borghi la demolisce in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.