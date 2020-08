Marò, Giulia Latorre, figlia di Massimiliano: "Faccio la bagnina, ci provano in tanti ma a me piacciono le donne"

17 agosto 2020 a

"Grazie ma a me piacciono le donne". A Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre, non mancano coraggio e schiettezza. Il coraggio quello di uscire allo scoperto sulla propria omosessualità con un post sui social nel 2016, quando ancora la vicenda del padre e dell'altro fuciliere Salvatore Girone, al centro della contesa diplomatica con l'India, era in pieno svolgimento. La schiettezza quella di respingere così, in modo secco e inequivocabile, i ragazzi che la avvicinano in spiaggia per corteggiarla.

Giulia, 26 anni, fa la bagnina. "Bruna, corpo perfetto e piuttosto popolare sui social (quasi 16 mila follower su Instagram, 31mila su Facebook)", il Corriere della Sera la descrive così.

Fino a luglio ha lavorato al lido di San Pietro in Bevagna, nel Tarantino, e ha resistito ai tentativi di seduzione dei maschietti: "Ci ho riso sopra. Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza". Per lei sogna un futuro da militare: "Ho fatto anche la mini-naja nella Marina, mi piacerebbe molto entrarvi, anche se quando penso ai lunghi periodi lontano da terra mi viene una leggera vertigine. Però in testa ho da sempre le Forze Armate: i Carabinieri, per esempio. Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno".

A giudicare dalle molte foto che posta, il fisico non le manca davvero. "Ho anche fatto il provino per il Grande Fratello - racconta - ma alla fine non sono stata presa. A Uomini e donne rinunciai anche per entrare in Marina".

